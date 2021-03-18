شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشارك في احتفالية يوم الطبيب بنقابة الأطباء الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في فعاليات احتفالية يوم الطبيب الثالث والاربعون «بطولات وتضحيات» غدا الخميس بمقر نقابة الأطباء.

وقالت وزارة الصحة، أن الاحتفالية تقام تحت رعاية اللرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تكرم وزيرة الصحة عدد من الأطباء، والتأكيد على ما قدمه الأطباء من تضحيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، ووقوفهم حائط صد للدفاع عن البشرية.