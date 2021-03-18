أخبار مصر

وزيرة الصحة تشارك في احتفالية يوم الطبيب بنقابة الأطباء الخميس

0 نشر
محمد كامل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشارك في احتفالية يوم الطبيب بنقابة الأطباء الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في فعاليات احتفالية يوم الطبيب الثالث والاربعون «بطولات وتضحيات» غدا الخميس بمقر نقابة الأطباء.

وقالت وزارة الصحة، أن الاحتفالية تقام تحت رعاية اللرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تكرم وزيرة الصحة عدد من الأطباء، والتأكيد على ما قدمه الأطباء من تضحيات خلال مواجهة جائحة فيروس ، ووقوفهم حائط صد للدفاع عن البشرية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا