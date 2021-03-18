شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: تونس تلقت 93 ألف و600 جرعة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تلقي تونس اليوم الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المكونة من 93600 جرعة من خلال منشأة كوفاكس، ويأتي هذا التسليم ضمن الموجة الأولى من الوافدين التي ستستمر خلال العام بهدف تطعيم 20٪ من السكان في تونس.

وقالت المنظمة، أن هذه الشحنة خطوة مهمة في مكافحة كوفيد -19 في تونس حيث تمثل الدفعة الأولى من اللقاحات من خلال المبادرة، ولقد استعدت البلاد بشكل جيد لحملة التطعيم الخاصة بها وهي ملتزمة بتوفير اللقاح مجانًا وبطريقة تضمن وصول جميع المقيمين في تونس (18 عامًا فأكثر) إلى اللقاح دون أي تمييز «.

وأضافت: «نحن على ثقة من أن حملة التطعيم الوطنية، التي انطلقت يوم السبت 13 مارس، والتي أفادت طاقم التمريض كأولوية، ستسمح لنا بتطعيم الأشخاص ذوي الأولوية في كل مكان في جميع أنحاء البلاد»