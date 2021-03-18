شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان عن زيادة بدل الصحفيين: تواصلت مع الحكومة والأخبار مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه متفائل بدعم الدولة للصحفيين، موضحا أن هناك دراسات جادة لرفع البدل الخاص بالصحفيين، وأنه جار الحديث مع الدولة بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، متابعًا: "الدولة تقف بجوار الصحفيين، وأنا أعلم ظروفها، وكل مرة أطلب من الحكومة أى زيادة يتم الموافقة عليها".

وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتمنى أن تكون الزيادة أكبر من الزيادة السابقة، موضحًا أن آخر اتصال بالمسئولين بالحكومة كان منذ قليل، والأخبار مبشرة "بشرى خير".