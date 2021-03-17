شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: لا يوجد ما يؤكد على دخول مصر في الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه لا يوجد ما يؤكد أن الموجة الثالثة من كورونا قد بدأت في مصر، قائلًا: «إحنا عدينا بموجتين كل موجة كانت بتشهد زيادة في أعداد الإصابات وتستمر هذه الزيادة حتى الاستقرار وبعدها تأخذ في الانخفاض»، موضحًا أننا حاليًا في مرحلة ما بعد الموجة الثانية.

وأضاف «عوض تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الأربعاء، أنه لا يتمنى دخول الموجة الثالثة من كورونا مصر، قائلًا: «قد نستطيع تجنب الموجة الثالثة من كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الغالبية العظمى من إصابات فيروس كورونا المُستجدّ في مصر تُعاني من أعراض بسيطة، قائلة نسبة قليلة تحتاج إلى «التنفس الاصطناعي»، لافتًا إلى أن الإصابات بين الشباب والأطفال قليلة، وأن أعراض الإصابة أيضًا بين هذين الفئتين بسيطة جدًا.

وبشأن التقارير التي تحدثت عن عدم أمان لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، والذي من المقرر أن تأتي شحنة منه إلى مصر نهاية مارس الجاري بواقع 5 ملايين جرعة، عن أن هذا اللقاح قد يؤدي إلى الإصابة بجلطات، أكد «محمد عوض تاج الدين»، أن جميع لقاحات كورونا حاصلة ترخيص للاستخدام الطارئ.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه لا يمكن القول بأنه لقاح «أسترازينيكا» حتى نرى نتيج التحاليل والاختبار التي يخضع لها من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث أنه من المنتظر أن تظهر النتيجة خلال 48 ساعة من الآن.