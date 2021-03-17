شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس شمال سيناء تحتفل بذكرى نياحة البابا شنوده الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحتفلت كنائس شمال سيناء بذكري نياحة البابا مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، حيث أقامت بطريركية الأقباط الأرثوذكس «مطرانيه سيناء الشمالية» قداس ألهي بهذه الذكرى.

وقال القس غبريال، وكيل مطرانية شمال سيناء والمتحدث الإعلامي، أنه حسب قرار المجمع المقدس رقم ٩ في جلسة يونيو ٢٠١٣ تقرا سيرة قداسة البابا شنودة الثالث، ففي اليوم الثامن من شهر برمهات المبارك احسن الله استقباله واعاده علينا وعليكم وانتم مغفوري الخطايا والذلات، من قبل مراحم الرب، يا ابائي واخوتي امين.

وأضاف، أنه في مثل هذا اليوم من سنة 1728 للشهداء الموافق 17 مارس 2012م، تنيح قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك 117 في عداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أشار إلى أن حياته تميزت بالروحانية والتقوي والمحافظة على الايمان والرعاية والتعليم والصفح عن المخطئين وتنيح قداسة البابا شنوده الثالث مساء يوم السـبت 8 برمهات 1728 ش الموافق 17 مارس 2012م.

وتم صلاة الجناز على جسده الطاهر يوم الثلاثاء 20 مارس 2012، وسط حضور العديد من ممثلى الكنائس من كل العالم ورجال السياسة وكانت جنازة قداسته مهيبة وعظيمة، حضرها أكثر من اثنين ونصف مليون شخص من الشعب المسيحي ومن المسلمين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

ودفن بمدفن خاص بدير القديس الأنبا بيشوي.

وجلس على الكرس البطريركى لمدة 40 سنة و4 أشهر و3 أيام وبهذا يُعد هو السابع من البابوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرس المرقس، وعاش 88 سنة و7 أشهر و14 يوم.