شكرا لقرائتكم خبر عن لاختياره ضمن أفضل 20 عالميًا.. وزيرة الهجرة تهنئ لاعب الباليه المصري بفرنسا لوكا عبدالنور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لاعب الباليه المصري بفرنسا «لوكا عبدالنور»؛ لاختياره للمشاركة بالتصفيات النهائية لمسابقة Prix de Lausanne وهي أكبر مسابقة باليه في العالم، ليصبح أول مصري يتم اختياره للمشاركة في هذه المسابقة، بعدما أصر على خوض المنافسات بجنسيته المصرية أمام 399 راقصا وراقصة تم تصفيتهم إلى 78، وبعدها وصل للتصفيات النهائية أمام 20 راقصا وراقصة من جميع أنحاء العالم.

من جانبها، عبرت وزيرة الهجرة عن فخرها واعتزازها بما استطاع لاعب الباليه المصري بفرنسا لوكا عبدالنور، تحقيقه من إنجازات كبيرة على مستوى هذه اللعبة خلال الفترات السابقة، وبجهود أسرته وتنمية حبه للوطن حتى توج هذا المجهود بوصوله التصفيات النهائية لأكبر مسابقة باليه في العالم يتنافس فيها أمام 20 لاعبا من عدة دول حول العالم، ليضيف رصيدًا جديدًا للتفوق المصري في المجال الفني والرياضي، ويضيف لقوى مصر الناعمة التي ترسخ مكانتها العالمية وترفع اسمها عاليا عبر أبنائها بالخارج.

كما وجهت وزيرة الهجرة شكرها للاعب المصري لوكا عبدالنور ووالده على إصراره على خوض غمار هذه المسابقة العالمية بجنسيته المصرية، بعدما تعرض لعدم المشاركة بالجنسية المصرية نظرا لانتهاء صلاحية جواز سفره المصري في ذلك الوقت، وبالفعل تم تسجيله بجنسيته وفقا للعدد 49 من كتيب المسابقة، ما يعكس اعتزازه بهويته وجنسيته المصرية، ويثبت أن المصريين بالخارج دائما ما يضربون المثل والقدوة في الوطنية وحب الوطن.

ولد لوكا عبدالنور بالقاهرة في 28 مارس 2003 لأب مصري وأم فرنسية التحق بمدرسة أوازيس الدولية بمصر حيث مارس الفنون المسرحية في سن مبكرة جدًا، بفضل مشاركة بعروض نهاية العام منذ رياض الأطفال، واكتشف لوكا موهبة الرقص التي تشاركها منذ وقت مبكر جدًا مع أخته الوسطى إيما، وأتيحت له الفرصة للعمل مع محترفين رائعين في عالم الفن مثل المخرج وليد عوني والسيدة إيزابيل بايت والسيدة مروة حامد في العديد من المناسبات، وقد شجعته المدرسة ودعمته باستمرار لتنمية موهبته.

وفي صيف 2015 شارك لوكا في ورشة تدريبية للرقص الدولي لمدة أسبوعين في Châteauroux بفرنسا، حيث شارك في دروس الرقص بقيادة معلمين محترفين ومعترف بهم دولًيا، لقد أتيحت له الفرصة لحضور العرض، بعد ذلك انتقل إلى العديد من استوديوهات الرقص في القاهرة، بدأ العمل مع الدكتور مجدي صابر بدار الأوبرا المصرية، والذي نصحه بسرعة تكثيف التدريب، ثم بدأ لوكا بالذهاب إلى مركز القاهرة للرقص المعاصر بالمهندسين، حتى أتيحت له الفرصة لمقابلة مدرس باليه فرنسي في دار الأوبرا بباريس، وقد أكد على مهارات لوكا في الرقص.

كما التحق بأكاديمية الرقص في زيورخ وواجه مشقة حيث يتدرب الطالب 6 أيام في الأسبوع، وخلال عرض نهاية العام، تم رصد لوكا من قبل مؤسسة بيرينو أمبروسولي، وهي مؤسسة تم إنشاؤها للترويج للراقصين والموسيقيين المحترفين، وقدمت له هذه المؤسسة منحة دراسية لتغطية سنته الثانية بالكامل، وبدأ مشواره الذي تميز بحصوله على عدد من الجوائز ليصبح أول مصري يتم اختياره للمشاركة بمسابقة Prix de Lausanne، ليحصد 3 جوائز مختلفة جائزة المركز الثاني، جائزة أفضل مرشح سويسري، وجائزة أعلى تصويت للجمهور، وبذلك يكون لوكا رابع متسابق يحصل على 3 جوائز خلال مسابقة Prix de Lausanne منذ 1973، وبالحصول على هذه الجوائز، تمكن لوكا من اختيار الشركة التي سيعمل معها العام المقبل والتي سوف يعلن عنها قريًبا.​