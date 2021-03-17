شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال التجميل استعدادا لأعياد الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الأربعاء اعمال النظافة العامة والتجميل وحملات الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت العامة ودور العبادة بالمدينة.

وذلك لرفع كفاءة الشوارع والطرق العامة داخل المدينة، بالاضافة إلى رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، والقيام بالصيانة الدورية للإنارة العامة بالمدينة وقيام فريق العمل بصيانة وإنارة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية، واستكمال جميع شوارع المدينة، بالكشافات الليد في المرحلة المقبلة وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كافة أعطال الإضاءة حفاظا على سلامة المواطنين، وأكد رءيس المدينة على التواجد اليومى بشكل دوري في شوارع المدينة، كماشدد برفع جميع التجمعات الناتجة عن نظافة الحشائش الضارة وقص الأشجار وتهذيب النخيل والنجيل ونظافة الجزر الوسطى والحدائق العامة واكد على ضرورة رفع الأتربة وكنس الطرق الرئيسة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات من على جانبي الطريق اول بأول واكد على ضرورة بذل أقصى الجهود ورفع كفاءة منظومة النظافة اليومية بالمدينة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ والاستعدادات لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وصيف «٢٠٢١».

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم