شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: «وقعت شيكات بـ355 مليون جنيه لاستعادة أرض أكتوبر.. ودي فيها حبس 30 سنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة استطاع استعاد أراضي أكتوبر بعد سحبها جراء التأخير في سداد الأقساط.

وتابع رشوان، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «وقعت شيكات بـ355 مليون جنيه على نفسي لاستعادة أراضي أكتوبر حفاظا على حقوق الصحفيين، ودي فيها حبس 30 عاما».

وأوضح أن النقابة حصلت على 1208 وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، إضافة إلى 288 شقة بالتجمع الخامس ضمن مشروع جنة، و218 شقة تابعة لوزارة الأوقاف.

ولفت رشوان إلى أن مشروع المدينة الصحفية سيضم ما يقرب من 800 شقة، مضيفا: «محكمة القضاء الإداري أكدت في حكمها أنني صحفي ردا على الاتهامات الباطلة التي تشكك في انتسابي للمهنة، وديسمبر المقبل سيكون مر على وجودي بالأهرام 40 عاما».

وتابع ساخرا: «نفس الشخص الذي ينفي انتسابي للمهنة، كان يهتف لي في الانتخابات التي تنافست فيها مع مكرم محمد أحمد عام 2009، ولدي صور بهذه الوقائع».

وحول جمعه بين منصبي نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال: «يوسف السباعي جمع بين منصبي وزير الثقافة ونقيب الصحفيين»، مردفا: «لا شئ يؤثر على استقلاليتي».

واختتم رشوان: «قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لا يعني أبدا تدخله مثل فئات أخرى».