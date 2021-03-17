شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : دول كبرى تطلب تدريس مناهجنا من «KG1» إلى 3 ابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم هو الأسلوب الذي يجعلنا نكتسب المعارف، مشيرًا إلى أن نظام التعليم المصري القديم استنفد أغراضه، وتم وضع النظام التعليمي الحالي لتنفيذ أغراض العصر الحالي والوزارة أنشأت مناهج جديدة من مرحلة الحضانات عام 2018، بالاعتماد على كُتب لم نرها من قبل بفكر جديد ومتطور.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه تم وضع المناهج من خلال عملية كبيرة عبر قطاع تطوير المناهج بالوزارة، والذي عمل على نقل خبرات العالم كله بتمصير كامل من كل المؤسسات الكبرى الدولية بسنغافورة وكمبريدج.

وتابع: «الكُتب والمناهج من الـKG1 حتى الصف الثالث الابتدائي وُضعت بمنهجية وبشكل لم نره من قبل وتم وضعه في وقت قياسي من خلال مناهج بشكل مُسرع»، موضحًا أنه تم الاستثمار في الثروة الحقيقية بوجود منهج عصري يماثل الدول الأخرى، والمناهج الجديدة إنجاز ونفتخر به ودول كبرى تطلبها لتدريسها، والمناهج تغيرت بشكل كبير.