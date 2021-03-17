شكرا لقرائتكم خبر عن بديل التوك توك .. يعمل بالكهرباء والشحنة بـ15 جنيهًا وتكفي مسيرة 150 كيلو (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ العد التنازلي لطرح السيارات الكهربائية الرخيصة ضمن مبادرة إحلال السيارات والتوك توك العاملة بالبنزين إلى سيارات كهربائية صديقة للبيئة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السيارات القديمة والعاملة بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز أو الكهرباء وتوجيه جهود الدولة نحو هذا الهدف بشكل متسارع.

السيارات الكهربائية لا تستخدم بنزينًا ولا زيوتًا، وستوفر على الدولة المليارات من العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد تلك المحروقات سنويا، بالإضافة إلى تجميع وتصنيع هذه السيارات في مصر وتشغيل آلاف العمالة المصرية.

في هذا الإطار كان مشروع تكتل يضم كلا من: صندوق تحيا مصر، وشركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية، ووزارة الداخلية ممثلة في شركة المستقبل ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومصنع كنترول الهندسية ومصنع تريدكو الصياد ومصنع اتك للكابلات الكهربائية ومصنع تراست ومصانع جريش للزجاج وغيرها من المصانع والهيئات، لإحلال وتبديل مليون توك توك لمليون سيارة عاملة بالطاقة الكهربائية، علمًا بأن نسبة المكون المحلي فيها تصل إلى 45% حتى الآن ومن المتوقع زيادتها مستقبلا.

السيارة الكهربائية البديلة للتوك توك أو التوك توك الكهربي ذو الثلاث عجلات متوقع طرحها بداية من شهر يونيو 2021، وتأتي بأربعة ابواب ومرخصة وتسير في الشحنة الواحدة ما يصل إلى 150 كيلو وتكلفة الشحنة الواحدة لا تزيد على 15 جنيها شحن كهرباء وهي بديل آمن للتوك توك خاصة في القرى والنجوع والسرعة لا تزيد على 50 كلم في الساعة والسعر حوالي 60 ألف جنيه في المتوسط.

ولكل سيارة أو توك توك رقم موتور ورخصة في المرور ولا يحصل على السيارة الكهربائية من هم دون سن 18 عاما ويجب أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سيارة وتقوم شركة دوليبات بالتعاون مع نقابة المهندسين بتوفير 28 مركز تدريب بمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، إلى جانب إنشاء من 400 إلى 1000 مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن.

مواصفات السيارة الكهربائية البديلة للتوك توك ذات الثلاث عجلات أو التوك توك الكهربي:

مكن شحنها بسهولة في فتحة 220 فولت مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بالإضافة إلى خفة وزنها.

الموديل: A8

سيارة مغلقة ذات 4 أبواب وباب خلفي مع إستبن

قوة الموتور 4150 وات (4150 W.T)

سرعة السيارة لا تتجاوز 50 ك/س

تعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120: 150 كيلو مترا

فتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء

فترة شحن البطارية من 3 إلى 5 ساعات

فتحة سقف للتهوية مزودة ب 2 مروحة تعمل بالكهرباء

ناقل حركة أتوماتيك للأمام وللخلف

عداد ديجيتال لقراءة السرعة والكيلومترات وقوة شحن البطارية

شاشة اتوماتيك خاصة للركن والرجوع إلى الخلف (سنسور خلفي مزود بكاميرا)

مزودة بفرش جلد وأبانوس لإعطاء رفاهية للسيارة من الداخل

صدادات أمامية وخلفية للحفاظ على هيكل السيارة مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل + فصل كهرباء

السعر: 60 ألف جنيه