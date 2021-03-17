شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا: معدل الإصابات في حالة تذبذب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية لوزارة الصحة، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا حاليًا من 550 إلى 650 حالة، وفي حالة تذبذب.

وأكد «عبدالفتاح»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «اللمة الحلوة» على فضائية «المحور»، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أكثر من ذلك.

وأضاف أن أعراض فيروس كورونا هي الأعراض التنفسية، وتكسير في الجسم، وصداع، وصعوبة في التنفس، بالإضافة إلى أعراض الجهاز الهضمي، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وكشف أن أعراض الموجة الثالثة لكورونا هي الأعراض الأساسية من صعوبة تنفس وأعراض في الجهاز الهضمي وقد تصاحبها أعراض أخرى.