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مستشار المفتي: التدين المغشوش يفرق بين المرء وزوجه

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن أشد أنواع الغش ضررا هو التدين المغشوش، الذي يفرق ولا يجمع، الذي يهدم ولا يبني.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن صاحب التدين المغشوش يضر التدين والشريعة ضررا كبيراً.

وأوضح أن التدين المغشوش يفرق بين المرء وزوجه، وصاحب التدين المغشوش منزوعة الرحمه من قلبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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