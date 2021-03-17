شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: انتخابي نقيبًا للصحفيين لن يكون على حساب حياة زملائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن قرار تأجيل انتخابات الصحفيين، جاء بسبب التخوفات من أزمة كورونا، في ظل صدور قرار من رئيس الوزراء بحظر التجمعات، إضافة إلى توصية من وزارة الصحة بعدم عقد الانتخابات.

وتابع رشوان خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مجلس الوزراء رفض إقامة الانتخابات في شارع عبد الخالق ثروت، فعقدنا اجتماع فوري للمجلس للبحث عن حل لإقامة الانتخابات بموعدها»، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد التواصل مع 10 خبراء قانونيين.

وأشار إلى أن مجلس نقابة الصحفيين قرر بالإجماع تأجيل الانتخابات إلى يوم 2 أبريل لتعقد خارج مقر النقابة، مردفا «حياة الصحفيين أهم من أصواتهم، ثمن وصولي إلى منصب النقيب لن يكون على حساب زملائي».

وأردف «لجنة مشكلة برئاسة الزميل خالد ميري تبحث عن موقع في وسط القاهرة لإجراء الانتخابات»، مضيفا «بقول لأي زميل لن يرضى على الإجراءات الصحية التي تتخذها اللجنة المشكلة، متجيش، صحتك أهم».