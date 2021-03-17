شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التزويغ.. إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر حملة لمتابعة مدي انتظام الطاقم الطبي والعاملين وحسن سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى داخل مستشفى كفر شكر المركزى ورصد مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة على المستشفى المركزى بكفر شكر عن اكتشاف خروج 8 أطباء من العمل دون إذن أو أي سند قانوني، كما تبين غياب 27 طبيبًا عن العمل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات للصالح العام، وحفاظًا على حقوق المرضى في الكشف والعلاج بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة متابعة المنظومة الصحية وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمة طبية جيدة.