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التحقيق مع العاملين بمركزي شباب لتغيبهم عن العمل في القليوبيه

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين المتغيبين بمراكز الشباب المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق.

قال الصبروط، في تصريحات صحفية أنه كلف هاني حجاج، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والدكتور ناصر السيد، أخصائي بالإدارة، بمتابعة بعض المراكز بدائرة المحافظة.

وشملت المتابعة مراكز كفر الجمال وشبرا هارس، والحسانية وسنهرة، وخلوة سنهرة والعبادلة، وعزبة نجيب، وتبينت اللجنة من غلق مركزي شباب خلوة سنهرة والحسانية في أوقات العمل الرسمية، وقرر الصبروط احالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما تابعت اللجنة التزام العاملين بالمراكز التي شملتها المتابعة والإجراءات الإحترازية لمواجهة والتزام العاملين بالإجراءات الإدارية اللازمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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