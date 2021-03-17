شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والذي مثله الدكتورة هالة رمضان، القائم بأعمال مدير المركز، وبحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة مديحة أحمد عبادة، أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب، وذلك بمقر المؤسسة بالقاهرة.

وأكد عزيز، في بيان، الأربعاء، أن الجامعة تحرص على التعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن البروتوكول ياتي من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة بتفعيل دور المشاركة لتطوير أعمال وخدمات المؤسسات في جميع المجالات، ودور الجامعة نحو المجتمع المدني خاصة في ضوء احصائية وزارة التضامن الإجتماعي، والتى أوضحت تصدر المحافظة المرتبة الأولي في تعاطي المخدرات، والثانية في التدخين، والثالثة في تعاطي المشروبات الكحولية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى خلق حلقة إتصال وتعاون بين الطرفين من أجل دعم السياسات الحكومية المتعلقة بمجال العمل، وتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة من النظام الأساسي لكلا الطرفين، وتحقيق التواصل العلمي بين هيئة التدريس والبحوث من خلال التعاون المشترك، بالإضافه إلى معاونة الباحثين في المجالات والتخصصات المختلفة من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، وتحقيق الإستفادة الكبري من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبة والبحثية المتاحة لدي الطرفين، لافتاً إلى أن الإتفاقية تنص على التعاون في إجراء البحوث الإجتماعية والتدريب، ودراسة الظواهر الإجتماعية المختلفة بمحافظة سوهاج، ووضع استراتيجيات الحلول وتنفيذها، والإستفادة من إمكانات الجامعة في تنفيذ المشرورعات البحثية التطبيقية في العلوم الإجتماعية.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، أن البروتوكول ضم عدد من مجالات التعاون بين الطرفين، ومنها تبادل الإنتاج العلمي سواء رسائل ماجستير أو دكتوراه أو دوريات وغيرها، وفقاً لسياسة المؤسستين، وتبادل الزيارات واللقاءات بين المتخصصين والباحثين لدي الطرفين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج العلمية والمجالات ذات الإهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاش مشتركة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، إلى جانب التعاون في مجال النشر سواء نشر إصدرات مشتركة ناتجة عن أنشطة مشتركة أواتفاقيات ثنائية، والإستفادة القصوي من المكتبات المتوفرة لدي الطرفين وتقديم كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

حضر توقيع البروتوكول المستشار تامر عبدالكريم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمركز، والدكتور محمود بسطامي رئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، والدكتورة هويدا عدلي رئيس شعبة بحوث قوى مؤسسات التنمية الإجتماعية، والدكتور أحمد عبدالموجود رئيس شعبة بحوث المحتمعات والفئات الإجتماعية، والدكتورة حنان ابراهيم رئيس شعبة البحوث الكيميائية والبيلوجية للمشكلات الإجتماعية، والدكتور وليد رشاد والدكتور عمرو غنيم خبراء علم الإجتماع بالمركز.