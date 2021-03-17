شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى فى احتفالية المرأة المصرية: سعيدة بوجودى وسط نخبة من النماذج الملهمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، فى احتفالية يوم المرأة المصرية وقامت بتكريم عدد من السيدات، وذلك بحضور العديد من الوزيرات والشخصيات النسائية البارزة فى العمل التنفيذى والمجتمعى.

وقالت السيدة انتصار السيسي في كلمتها باحتفالية المرأة المصرية:" السيدات والسادة أشعر بالسعادة بوجودي اليوم وسط هذه النخبة من النماذج النسائية الملهمة، ولا يفوتني اليوم في يوم المرأة المصرية، ونحن نحتفى اليوم بيوم المرأة المصرية، تضحية ارتبطت بالظرف الاستثنائي الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع وهو جائحة كورونا، فتحية إعزاز لكل طبيبة وممرضة مصرية، وكل العاملات فى القطاع الصحى اللاتى أسهمن بتضحيات نبيلة فى إنقاذ آلاف المواطنين المصريين".

وكانت السيدة انتصار السيسى قد عبرت عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية، وكتبت علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "سعدت اليوم بحضورى احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هى دائماً "أيقونة النجاح".