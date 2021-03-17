شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تعترف بقتل شقيقتها بعد 11 عاما على الجريمة وتسلم نفسها لمباحث المعصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة المعصرة بجنوب القاهرة، واقعة أغرب من الخيال، عندما توجهت فتاة إلى قسم الشرطة واعترفت بقتل شقيقتها بعد مرور 11 عامًا على الواقعة.

وتلقى العميد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من سيدة 27 سنة مقيمة بحدائق حلوان، تفيد فيه أنها خنقت شقيقتها منذ 11 عاما، وأخبرت أسرتها أنها توفت وفاة طبيعية، لتدفن الطفلة بدون شبهة جنائية.

وأضافت المتهمة أنه منذ 11 عاما، كان تجلس بصحبة شقيقتها التى كانت تبلغ من العمر فى ذلك الوقت 8 سنوات، داخل المنزل بمفردهما، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب عدم سماع الصغيرة لكلامها، فتطورت إلى مشاجرة قامت خلالها بخنقها حتى فارقت الحياة.

وتابعت المتهمة، أنه عندما وصل والديها أخبرتهما أن شقيقتها ماتت بطريقة طبيعية ليتم دفنها دون شبهة جنائية، لكنها ظلت طول الـ11 عاما فى حالة تأنيب للضمير حتى توجهت اليوم للاعتراف بقتلها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.