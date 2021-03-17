شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": نراجع كافة النتائج العلمية الخاصة بفاعلية لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمى لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن لقاح أسترازينيكا أثير من أنباء حوله، نبع من وكالة الدواء الأوروبية، حيث أعلنت عن أن هناك 13 دولة أوروبية علقت استخدامه لمكافحة كورونا، بعد ظهور آثار سلبية من استخدامه في الدنمارك والنمسا وهولندا وبعض الدول الأخرى، حيث أسفر عن 3 وفيات و26 حالات تجلط، ويتم مراجعة كافة النتائج العلمية الخاصة بفاعلية اللقاحات.

وأضافت خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc: "مراجعة البيانات العالمية الخاصة بلقاح استرازينيكا، لم تفد بوجود آثار جانبية للقاح، ومنظمة الصحة العالمية تقدر موقف الدول التي أوقفت استخدام اللقاح، لأن هناك بعض الدول تخاف بشكل زائد، وتم إجراء اجتماع للجنة الاستشارية بمنظمة الصحة، لاتخاذ قرار علمي يتم إعداد تقرير له، حول موقف منظمة الصحة من اللقاح".

وقالت: "بعض الدول تتخذ قرارات دون التعمق بشكل علمي، وأطالب كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أن يحصلوا على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ونؤكد أن هناك 30 حالة فقط من أصل 5 ملايين حصلوا على اللقاح هم من ظهرت عليهم آثار جانبية".

وتابعت: "هناك زيادة 14% في إصابات كورونا، هذا الأسبوع عن الأسبوعين الماضيين، وهناك مؤشر خطر آخر في بعض الدول حيث وصلت أعداد الإصابات في بعض البلاد إلى 8000 إصابة يومية، ولا يود أى قانون أو قاعدة تسمح بالمقارنة بين الدول من حيث أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، ومصر حتى الآن مستقرة فيما يتعلق بنسب الإصابات، ولكن نتوقع إذا لم يلتزم المواطنين بالإجراءات ستزيد الإصابات والوفيات"