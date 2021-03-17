شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: لجان لمتابعة الإجراءات الاحترازية في مستشفى حميات بسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار لجان المرور والمتابعة على كافة المستشفيات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق مكافحة العدوي.

وقامت حملة من مديرية الصحة بتفقد مستشفي حميات بسيون ومكتب صحة بسيون وتابعت العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وعدد من الأقسام الأخرى، والتقوا بالمرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، مطالبًين بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.