شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يرتفع عالميًا مساء الأربعاء 17 مارس 2021 بعد قرارات «الاحتياطي الأمريكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب للتعاملات الفورية في البورصات العالمية، مساء الأربعاء 17 مارس ارتفاعًا كبيرًا بعد إعلان بيانات بنك الاحتياطى الفيدرالي حول أنباء التضخم المرتفع، ليكون الذهب هو الملاذ الآمن للتحوط من التضخم الذي يضر بالقدرة الشرائية للعملة، ويرفع من شأن الذهب الذي يعد مخزن للقيمة ممايشير إلى ارتفاع أسعارا بشكل كبير خلال الأيام القليلة القادمة .

حيث بلغ سعر التداول للأونصة وقت كتابة التقرير 1،750.64 $ وتتصاعد بشكل كبير بين لحظة وأخرى بينما كانت سعرها في بداية التعاملات صباح الاربعاء 1,736.62 $ مما يبشر بمستقبل افضل ل سعر الذهب بعد حالة تذبذب خلال الفترة الماضية.

قرارات بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى تدفع سعر الذهب لأعلى

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة مستقرًا ما بين 0.25 و0.00% وعلى شراء السندات شهريًا بـ 120 مليار دولار، ولكن تغيرت رؤية أعضاء البنك المركزي لمستقبل الاقتصاد منا ساعد على انتعاش سعر الذهب .

ورفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته للاقتصاد الأمريكي بقوة، ولكنه أقر بأن معدل الفائدة سيظل منخفضًا قرب الصفر حتى عام 2023، واكد على استمرار التضخم دون هدف الـ 2% حيث ارتفعت توقعات التضخم، فترى اللجنة الآن نسبة تضخم 2.2% هذا العام، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويصل المعدل لـ 2% خلال 2022، ويرتفع للعام التالي له لـ 2.1%، وتأتي هذه التوقعات مرتفعة من 2%، مما يدفع لصالح الاستثمار في المعدن الأصفر وتحسن سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

ويتوقع البنك الفيدرالي وصول الناتج المحلي الإجمالي لـ 6.5% في 2021، قبل أن يتراجع في الأعوام المقبلة، وفق التوقعات الاقتصادية للجنة السوق المفتوح، ومتوسط التقديرات يدل على تحسن قوي ارتفاعًا من 4.2% من التي رآها في ديسمبر الماضي، كما ارتفعا التوقعات الاقتصادية لأعوام 2022 و2023، ارتفعت لـ 3.3% من 2.2%، وكان النطاق السابق للمدى الطويل عند 2.3%.

ويتوقع الأعضاء تراجعًا في معدل البطالة وصولًا لـ 4.5%، من مستوى 6.2%. مقارنة بـ 5% في السابق. ويشهد العامان المقبلان نسب 4.2%، و3.7%، وكانت النسبة في السابق 4%.

سعر الذهب عالميا مساء اليوم الأربعاء 17 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط 56.28 $ 2- سعر الذهب عيار 22 قيراط 51.59 $ 3- سعر الذهب عيار 21 قيراط 49.25 $ 4- سعر الذهب عيار 18 قيراط 42.21 $ 5- سعر الذهب عيار 14 قيراط 32.83 $ 6- سعر الذهب عيار 12 قيراط 28.14 $ 7- سعر الذهب عيار 10 قيراط 23.45 $ 8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 393.99 $ 9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 1،750.64 $ 10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 5,628.43 $ 11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 56،284.30 $

سعر الذهب اليوم الاربعاء 17 مارس 2021 في البورصات العالمية

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 55.83 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 51.18 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 48.85 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 41.88 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 32.57 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 27.92 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 23.26 $

8 سعر الذهب عيار 9 قيراط 20.94 $

9 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 390.84 $

10 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 1،736.62 $

11 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 5,583.36 $

12 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 55،833.63 $

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