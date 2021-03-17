شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الري تفتتح معرض زهور الربيع في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الرى، يرافقه المهندس أشرف درويش مدير رى القناطر الخيرية، وعدد من روؤساء القطاعات بالوزارة معرض زهور الربيع بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

قال المهندس أشرف درويش، مدير عام الرى بالقناطر أن معرض زهور الربيع يبدأ اليوم ويستمر لمدة 15 يوما، حتى الـ5 من شهر أبريل المقبل، موضحا أن المعرض هذا العام يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم آلاف الفصائل من الزهور والأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية

وأشار مدير رى القناطر، إلى أن إدارة المعرض تعمل على الاستفادة من الزهور النادرة عن طريق زيادة الإنتاج فيها والاستفادة منها اقتصاديا، عن طريق بيعها للأهالى والهيئات بأسعار متناول الجميع، مشيرا إلى أن إدارة المعرض بدأت بإنتاج الأشجار النادرة في القناطر كأشجار «المورنجا» والتين البنغالى

وأوضح، أن المعرض يضم كميات كبيرة من ورود الظل والشمس، حيث تبدأ أعمال الإعداد لزراعة معرض الزهور 25 مايو من كل عام، على أن يبدأ عرضها للبيع مارس من العام التالى