شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 «سناتر» تعليمية بالإسكندرية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الاسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية المخالفة، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

أستهدفت الحملة التي شارك بها لجنة غلق وتشميع السناتر بقيادة سكرتير عام حي وسط ،مناطق بباب شرق ومحرم بك، وذلك بالتنسيق مع مسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات وإدارة المتابعة من حي وسط، إدارة وسط التعليمية والإدارة العامة للمتابعة والاتصال السياسى .

وقال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط الاسكندرية، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ سنتر بدائرة قسم باب شرقي، وعدد ١ سنتر للمرة الثانية بدائرة قسم محرم بك، بعد قيامه بفض الاختام، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ ضده .

وأوضح رئيس حى وسط الاسكندرية ،أنه تم غلق وتشميع السناتر الثلاثة،ووضع الشمع الأحمر وختمه بختم حى وسط ،في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» .