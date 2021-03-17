شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يجتمع بمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اليوم الاربعاء مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاقصر برئاسه الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر .

وتناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشأن تسجيل الطلاب بالدراسات العليا .

ووافق المجلس على تشكيل لجان الحكم والمناقشة لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه لكليتى الفنون الجميلة والآثار، كما تمت الموافقة على تدريس مقرر الصحة النفسية كمقرر مساعد لاستكمال الساعات المعتمدة للباحثين المسجلين لمرحلة الدكتوراه في الفنون الجميلة .

كما شدد الدكتور عزوز على ضروره اتباع كافه التدابير والاجراءات الوقائية لطلاب الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة .