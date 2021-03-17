شكرا لقرائتكم خبر عن 1127 جنيها شهريا لمدة 30 عاما بفائدة 3%.. تعرف على تفاصيل مبادرة التمويل العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك يدرس تخفيض مقدم الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري إلى أقل من 20% وتحديدا بين 10 إلى 15%.

وأكد نجم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن شروط مبادرة التمويل العقاري التي يقدمها البنك المركزي تغطي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، مضيفا أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بلغت 120 مليار جنيه تتحملها الدولة.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن شروط المبادرة لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل عن 4500 جنيه للأعزب والمتزوج 6 آلاف جنيه، مضيفا أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه يشترط ألا يزيد الدخل على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف للمتزوج شهريا لمتوسطي الدخل، موضحا أن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيها لمدة 30 عاما بالنسبة لمحدودي الدخل بفائدة 3%.

وأشار إلى أنه يُسمح للمواطن بأن يقلل نسبة التقسيط من 30 سنة إلى 10 سنوات، مؤكدا أن سعر الفائدة لن يتغير عن القسط الشهري الذي يدفعه المواطن خلال 30 عاما.

وردا على سؤال بشأن كيفية معرفة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، قال إن صندوق الإسكان الاجتماعي سيكون من شأنه تحديد محدودي الدخل من خلال عمل بحث وتجهيز ملف وإرساله إلى البنك، مضيفا أنه يجب على المتقدم ألا يكون قد استفاد بأي مبادرات سكنية طرحتها الدولة سابقا.

ونوه بأن المبادرة اشترطت عدم بيع الوحدة إلا بعد 7 سنوات من تاريخ شرائها، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة المرافق «متشطبة» ومسجلة بكامل أوراقها لكي يتم قبولها ضمن المبادرة، وتابع: «لا يشترط أن تكون الوحدة ضمن بناء حكومي».

وشدد على أن المبادرة تغطي الوحدات بالمحافظات، لافتا إلى أن مقدم الوحدة سيتم دفعه مرة واحدة لمتوسطي الدخل، وعلى ثلاث سنوات لمحدودي الدخل.