شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تطوير ورصف 29 شارع فرعي بـ«الإنترلوك» بحي شرق مدينة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن الإنتهاء من تطوير ورصف 29 شارع فرعي بحي شرق مدينة سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة .

وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم- أنه تم الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في 29 شارع فرعي بمنطقة شارع الجمهورية بدايةً من نادي التجديف، مشيرا إلى أنه سيتم العمل أيضا في تطوير ورفع كفاءة الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية من الجهة الغربية، وشارع التحرير، وشارع أسيوط سوهاج فور الإنتهاء من أعمال تجديد وإحلال المرافق بها .