شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبدالرسول: دوري في «موسى» مفاجأة.. وأمسكت ثعبان كوبرا حقيقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة عارفة عبدالرسول عن دورها في مسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدةً أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

قالت عبدالرسول خلال حوارها إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «»CBC اليوم الأربعاء، إن دورها جيد جيدًا وفيه «شغل شديد» وتظهر فيه بشخصية سيدة عجوز للغاية، وأحداث دورها تدور في فترة الأربعينيات، مشيرةً إلى أن المخرج محمد سلامة منح العمل العديد من التفاصيل الصغيرة الخاصة بتلك الفترة الزمنية.

كشفت أنها أمسكت ثعبان كوبرا حقيقي في أحد مشاهد المسلسل، وكانت خائفة ولكن الثعبان كان مُخدر بشكل قليل، متابعةً أن لديها فوبيا من الثعابين من صغرها، لكنها رأت أن الفرصة سانحة في المسلسل للتخلص من هذا الخوف، حيث كانت في السابق تخاف من مجرد صورة الثعبان، ولهذا ترددت في البداية من الإمساك به ولكن المخرج هدأها بشأن ذلك.

رأت الفنانة أنها لا تحتاج إلى عمل عمليات تجميل لأن الناس تحبها بهذا الشكل ولذلك لم تفكر في إجراء عمليات تجميل، قائلة: «سني مش محتاج أعمل بوتكس».