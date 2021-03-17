شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: توسعات العريش المستقبلية ستكون غرب المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن توسعات مدينة العريش المستقبلية ستكون في منطقة الكيلو 17، غرب المدينة.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية في منطقة الكيلو 17، بجانب إنشاء إدارات فرعية لعدد من المصالح الحكومية، لتخفيف الضغط عن منطقة وسط العريش.

أشار المحافظ أن مشروعات غرب العريش بدأت بإنشاء سوق الجملة المطور، الذي سيتم افتتاحه خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في الخامس والعشرين من أبريل المقبل.