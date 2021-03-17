شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. سهرة خاصة على «الحياة» في الذكرى الـ120 لميلاد موسيقار الأجيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل قناة «الحياة»، يوم غد الخميس بالذكرى الـ120 لميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وذلك في سهرة خاصة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

تستضيف الحلقة كل من عفت عبدالوهاب ابنة محمد عبدالوهاب وعمر خليل حفيد موسيقار الأجيال، ليكشفا عن كواليس وحكايات تعرض لأول مرة، وأبرز حكايات الفنان الراحل خلال رحلته الطويلة.

يُحيي السهرة الغنائية النجم الكبير محمد الحلو، حيث يقدم عددًا من أبرز الأغاني التي لحنها موسيقار الأجيال.