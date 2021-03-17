شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية أمام «محلية النواب»: نحتاج زيادة الاعتمادات المالية لدعم ملف الرصف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة شهدت العديد من أعمال التطوير والمشروعات القومية الكبرى التي جاءت في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب وتتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة تحتاج إلى زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بملف الرصف، مشيراً إلى أنه يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة تلك الاعتمادات التي بها نستطيع التغلب على جميع التحديات التي تواجهها المحافظة في قطاع رصف الطرق ورفع كفاءتها.

واستعرض المحافظ أهم المشروعات التي تتم بالإسكندرية؛ وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة«، موضحًا أنه طلب من وزير التنمية المحلية، بإضافة بعض قرى المحافظة للمبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية وحضارية في الريف المصرى.

وتطرق المحافظ إلى المشروعات القومية المنفذة ومنها؛ مشروع «تطوير محور المحمودية» والذي ساهم بشكل كبير في سيولة الحركة المرورية، ومشروع «بشاير الخير» بجميع مراحله، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وإطلاق مشروع الهوية البصرية، والعمل على تطوير حلقة السمك على أعلي مستوي تليق بالمحافظة.

كما استعرض أهم التحديات التي تواجه المحافظة، والمتمثلة أزمة توك توك، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

وأوضح أنه يتم الدراسة مع المرور لتحديد الشوارع المسموح للتوك توك السير فيها والشوارع الغير مسموح واستمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة مخالفة خطوط السير المسموح بها، مشيرا إلى رؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقاً للدراسات الأمنية.

وأكد الشريف أهمية مثل هذه الجلسات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش على جدول أعمالها، وتحقيق نتائج إيجابية، كما أنها تهدف إلى الوصول لتطوير مؤسسي متكامل.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب وجميع الجهات المعنية.

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