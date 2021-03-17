شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يجتمع مع مجلس شؤون التعليم والطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الأربعاء، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر اجتماع مع أعضاء مجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور ممثلى شؤون التعليم والطلاب ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب .

وتناول الاجتماع بعض القضايا المجتمعية المهمة التي تخص شؤون الطلاب، وفى اطار الاجتماع وافق الدكتور محجوب على بعض المقترحات المقدمه لتسهيل المحتوى العلمى المقرر على الطلاب، كما تمت الموافقة على قبول الاعتذارات المقدمة من الطلاب عن دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول.

ومن جانب آخر أكد الدكتور محجوب على استئناف الدراسة بجميع كليات الجامعة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك حرصاً من جامعة الأقصر على سلامة أبنائها الطلاب.