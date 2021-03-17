شكرا لقرائتكم خبر عن كشف غموض العثور على جثة متفحمة فى الصحراوى الغربى بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية ببندر قنا، من كشف غموض العثور على جثة متفحمة بالطريق الصحراوى الغربى، بعد نقادة في اتجاه القرنة محافظة الأقصر حيث تم القبض على شقيقين ونجل خالتهما لقتلهم الشاب وحرق جثته .

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة «عوني .ص.ف» 34 عامًا، متفحمة ومتعفنة، ملقاة على الطريق الصحراوي الغربي بعد نقادة اتجاه القرنة.

وكشفت التحريات برئاسة الرائد محمد إيهاب،رئيس مباحث قسم بندر قنا، والرائد بسام حمزة، معاون أول المباحث، بعد اكتشافها خلال ساعات من العثور عليها، وجود خلافات مالية منذ عام بين المجني عليه «عوني.ص.ف» و«جرجس.ع» أحد المتهمين فحدثت بينهما مشاجرة أصيب فيها الأخير بعاهة مستديمة.

وتبين من تحريات المباحث، أن الخلافات نشبت من جديد منذ أيام بعد أن «سب» المجني عليه المتهم عندما شاهده في الشارع فقام الأخير بضربه، ثم احضر المجني عليه آلة حادة «سنجة» وذهب لرد ضربته داخل منزله بمنطقة الشؤون ببندر قنا، لكنه وجد أمامه نجل خالته فقام بضربه أثناء عمله بورشته، فنادى على المتهمين الآخرين وتجددت المشاجرة بين المجني عليه والمتهمين الثلاثة «جرجس.ع» وشقيقه «هيدرا.ع» ونجل خالتهما «ملاك. و» فضربه «هيدرا» حتى فقد وعيه .

وأفادت التحريات أن المتهمين الثلاثة وضعو المجني عليه داخل سيارة المتهم «جرجس» واتجهو به إلى الطريق الصحراوي الغربي بمركز القرنة محافظة الأقصر، وقاموا بقتله وحرق جثته حتى تفحمت ثم دفنوه وفروا هاربين .

تم القبض على المتهمين الثلاثة واعترفو باإرتكابهم الواقعة، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لبندر قسم قنا لتولي التحقيقات .