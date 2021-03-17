شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة القليوبية اليوم الإربعاء 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

ووفقًا للبيانات سجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل للإصابة، بعد أن سجلت اليوم 24 حالة إصابة جاء بعدها في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 9 حالات إصابة، فيما سجلت مدن غرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13741 حالة.

وفي السياق قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية إن المستشفى استقبل اليوم الإربعاء 27 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 6 حالات منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي

وأضافت خليفة أن المستشفى محجوز به حاليا 31 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و15 آخرين بالقسم الداخلي.

وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا تعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.