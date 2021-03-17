شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان: إنشاء مجمع مصالح حكومية فى كل قرى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الوزارة انتهت من تصميم نموذج للخدمات التى سيتم تنفيذها فى القرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة، حيث سيتم تنفيذ هذه الخدمات لجميع الوحدات المحلية لخدمة أهالى القرى الأكثر فقرا.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم اعتماد نموذج الخدمات لقرى مبادرة حياة كريمة وتصميمه، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية ليتم البدء فيه خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون جميع الخدمات موجودة داخل القرى حتى لا يضطر مواطنى هذه القرى السفر إلى العاصمة من أجل إنهاء الخدمات التى يريدون الحصول عليها.

وأشار الرفاعى، إلى أنه سيتم إنشاء مجمع مصالح حكومية داخل الوحدة المحلية يكون عبارة عن مجموعة من الصناديق لتسهيل حصول المواطن بالقرى الخاصة بمبادرة حياة كريمة على الخدمة، وهذا المجمع الحكومى سيشكل كل المجالات سواء خدمات تموينية واستخراج رقم القومى وشهادات الميلاد وتوثيق الشهر العقارى، وذلك فى كل الوحدات المحلية بالمراكز التى سنقوم بتطويرها، حيث يأتى هذا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.