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وزيرة التخطيط: تدريب 2 مليون سيدة ضمن مشروع الأسرة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مشروع الأسرة المصرية، نستهدف من خلاله تحسين جودة الحياة للمواطن، وأن يشعر كل مواطن بثمار التطوير الذي يتم حوله، مشيرة إلى أن هناك زيادة في معدلات النمو السكاني، وأن البشر بالتأكيد ثروة، ولكن لابد أن يتم توفير خدمة تعليمية وصحية ورياضية وثقافية لهم، حتى يتم الاستفادة من القوى البشرى، وفي نفس الوقت لابد أن يكون هناك ضبط لمعدلات النمو السكاني.

 

وأضاف خلال تصريحات لقناة "الحياة": "المشروع به تدريب 2 مليون سيدة على ريادة الأعمال والكمبيوتر وكافة الأنشطة ضمن مشروع تطوير الأسرة المصرية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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