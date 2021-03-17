شكرا لقرائتكم خبر عن حمله تموينية موسعة ببيلا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا اليوم الأربعاء بشن حملة على المحلات بكافة أنواعها لحوم وسوبرماركات وغيرها

للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالتسعيره، وتم تشكيل الحمله من المختصين بالجهات المعنية واسفرت الحملة عن:

١_ ضبط ١٠٠ كيلوجرام دواجن ولحوم مجمده مجهولة المصدر بأحد المحلات

٢_ ضبط ١٦ كيلوجرام دواجن مجمده مجهولة المصدر بأحد المحلات

٣_ ضبط٥٠ كيلوجرام فسيخ مجهول المصدر بأحد المحلات

٤_ ضبط ١٥ كيلوجرام أسماك مجمده مجهولة المصدر بأحد المحلات

٥_ محضر عدم إعلان أسعار لأحد المخابز

٦_ محضر عدم ترخيص لأحد محلات البقاله

٧_ تحرير محاضر جنح أمن دوله طوارئ للمخالفين

كان ذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية والتموين والجهات المختصة بذلك، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل منهم.