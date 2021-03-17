شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 10 طلبة وطالبات في مسابقة «ست الحبايب» بمجمع إعلام العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجمع إعلام العريش عن فوز 10 طلبة وطالبات من المدارس الإعدادية والثانوية بالعريش، في مسابقة«ست الحبايب» التي نفذها المجمع بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجمعية البشائر الخيرية.

وقال علاء القاضي، مدير عام إعلام شمال سيناء، أن الفائزين هم كلا من، تسنيم محمد، من مدرسة السيده خديجه بنت خويلد الاعدادية بنات، هند الليثي، من مدرسة الشهيد هشام شاهين الثانوية بنات، ايه احمد وهاجر خالد، من مدرسة الألفى الثانوية بنات، مصطفى السيد طه، من مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى، عمر اشرف عبدالوهاب، من مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين، احمد السيد محمد، من مدرسة الشهيد رفيق عزت الاعدادية بنين، سمر محمد ابراهيم، من مدرسة الثانوية بنات، إسلام اشرف احمد، من مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين، أسماء موسى بدران، من مدرسة اللواء هشام شاهين الثانوية بنات.

وأضاف عبدالفتاح الامام، المتحدث باسم المجمع، بأن المسابقة جرت بمشاركة 22 طالبًا وطالبة من 11 مدرسة اعدادية وثانوية بادارة العريش التعليمية، بجانب معهد الحاسب الالي بالعريش.

وأشارت ناريمان محمود، بمجمع اعلام العريش، أن المسابقة جرت في الشعر والزجل والغناء، بجانب اقامة ندوة حول الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة الام في الاسرة والمجتمع، بحضور محمود الكاشف رئيس جمعية البشائر الخيرية بالعريش.