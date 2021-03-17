شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم وحدات صناعية للمستثمرين في «المجتمعات الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالـ7 مجمعات صناعية والتى تم طرحها بـ7 محافظات «الغربية- الإسكندرية- بنى سويف- البحر الأحمر- سوهاج- الأقصر- المنيا».

وأشارت إلى حرص الوزارة على سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الأعمال، لتعميق التصنيع المحلى ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب فى كافة المحافظات.

وأوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم توقيع الدفعة الأولى من العقود النهائية مع 23 مستثمرا مخصصة لهم 51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية، لافتا إلى أن لجنة فنية من الهيئة سلمت الوحدات الصناعية بالمجمع للمستفيدين الذين استوفوا أوراقهم للبدء فى تركيب الماكينات وبدء الإنتاج.

وأضاف «الزلاط» أن الهيئة سلمت خطابات التخصيص لمستثمري 7 مجمعات صناعية جديدة الشهر الماضى، تمهيدًا لإنهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتوقيع العقود وتسليم الوحدات.

وأوضح أن الوحدات الصناعية المخصصة بالمحلة بنظام الإيجار، وتشمل أنشطة غزل ونسيج وملابس جاهزة وصناعات هندسية وكيماوية، مشيرًا إلى إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة - حتى 8 وحدات - لاستيعاب نشاطه الإنتاجى، كما أنه من المقرر أن يستخرج المستثمر السجل الصناعى والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تسلم وحدته.

ونوه بأن المجمع يتوفر به كافة التجهيزات وشبكات المرافق والإطفاء والمياه والصرف وشبكات الطرق والخدمات، حيث ستوفر الهيئة كافة التيسيرات والدعم الفنى لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة، موجهًا الدعوة لمستثمرى المحافظة ورواد الأعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة بالمجمع وتوفير كافة التسهيلات.

ووجه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن الهيئة فى إطار سعيها لتوفير كافة التسهيلات لإنجاح أصحاب المشروعات، نسقت مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم تيسيرات تمويلية لأصحاب الوحدات للحصول على الماكينات والمعدات والمستلزمات للبدء فورًا فى الإنتاج، إلى جانب التيسيرات التمويلية الخاصة بالحصول على الوحدة نفسها بالتعاون مع عدد من البنوك، فضلًا عن إقرار تيسيرات جديدة مؤخرًا للمستثمرين الحاصلين على وحدات بالإيجار بتأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توقيع العقود وتسليم الدفعة الأولى من الوحدات للمستثمرين الذين استوفوا أوراقهم بباقى المجمعات على التوالي.