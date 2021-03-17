شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرى» يسلّم «حقوق الإنسان» تعقيب الحكومة على تقرير المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تعقيب الحكومة على التقرير السنوى للمجلس.

وعبّر «شكرى»، خلال اجتماع الثلاثاء، مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تقديره واللجنة العليا للدور المهم الذى يضطلع به بصفته جهة مستقلة فى هذا المجال، وأهمية التشاور المستمر بين الجانبين بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

وأشاد «فائق» بمبادرة الحكومة بإعداد تعقيب على التقرير السنوى الأخير، بعد دراسة مضمونة، مرحبًا بعقد جلسة مشتركة للمجلس واللجنة العليا، بهدف مناقشة التقرير وملاحظات الحكومة عليه. وأكد أعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع تقديرهم للدور المهم الذى يضطلع به المجلس فى مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعى بها، وأشار السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية، القائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى أن اللجنة العليا اضطلعت بمهمة الدراسة المدققة لجميع الملاحظات والتوصيات فى التقرير السنوى الأخير للمجلس، والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التعقيب عليها.

فى سياق متصل، انتقد الدكتور صلاح سلام، عضو «قومى حقوق الإنسان»، البيان الصادر من عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلًا: «31 دولة أطلقت العنان من منصة الأمم المتحدة لنقد حالة حقوق الإنسان فى مصر، ولا غرابة أن تلك الدول هى نفسها التى اختلقت ذرائع دمرت بها كلًا من العراق الذى فقد أكثر من مليون شهيد، وسوريا ربع مليون شهيد، وليبيا آلاف الشهداء، واليمن الحزين تشريد وفقر وجوع وقتل ودمار وتحت نفس المسمى (حقوق الإنسان)».

وأضاف «سلام»: «ألا تخجلون وأنتم تكتبون تقريركم ضد دولة تحافظ على أمنها وتاريخها وتعيد بناء وطن كادت أن تلتقمه أفواه تجار الدم وتمزقه الجماعات التى تدّعى حمل لواء الإسلام، فأرادت أن تشعل الأخضر واليابس؟!.. ألا تخجلون وأنتم لم توجهوا يومًا إدانة لقتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد واستيلاء المستوطنين على أراضى المستضعفين من الأسر وإقامة المستوطنات وحبس واعتقال الآلاف والزج بهم فى السجون؟!، وأين كانت ضمائركم وأنتم تدمرون أفغانستان ومسلمو الروهينجا يُحرَقون أحياءً ويهجّرون؟ وهل كانت حقوق الإنسان فى إجازة وأنتم ترون شباب مصر يذبحون فى ليبيا وسيناء وتجار الدم يمولون الجماعات الإرهابية ضد مصر جيشًا وشعبًا؟، وألا تخجلون أيضًا وأنتم تحتكرون الأمصال لشعوبكم ضد الجائحة وتتركون الشعوب الفقيرة فريسة الوباء اللعين؟!».

واستكمل: «نحن نعرف أننا لسنا بلدًا وصل إلى حد الكمال فى حقوق الإنسان، ولكن أيضًا أنتم جميعًا لم تصلوا، وكل منكم عنده مآخذ ليست قليلة فى هذا الملف يطول الحديث لتفنيدها.. نحن نبنى وطننا ولا مكان بيننا لقاتل أو مخادع أو من يثير الفتن، فمن يُرِد أن ينتقد ليبنى أو يعدل مسارًا أو يضيف، فأهلًا به ومعه كل حرية التعبير، لكن من يُرِد أن يستخدم هذه الحرية للفتن والتحريض ووضع السم فى العسل تحت عنوان حقوق الإنسان، فليس له مكان بيننا وهو يعرف مكانه جيدًا دون ادّعاء بطولات وعنتريات».