شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال البابا شنودة للأنبا مكاريوس عند إصداره كتب في الأدب القبطي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة مرور الذكرى التاسعة لنياحة مثلث الرحمات الراحل البابا شنودة الثالث البابا رقم 117 في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية المصرية، نشرت الصفحة الرسمية للمركز الثقافى القبطى الارثوذكسى كلمة لنيافة الانبا مكاريوس أسقف ايبارشية المنيا وتوابعها للاقباط الارثوذكس، يتحدث فيها عن البابا شنودة الثالث، حيث قال :«كان البابا شنودة بالنسبة لي في طفولتي المعجزة والأنشودة، وأول صورة تكونت في مخيلتي عن الله، كنا نسمعه ونقلده ونردّد طرائفه ومقولاته ونحتكم إلى آرائه، ونتحدث عنه بإعجاب شديد

وتابع الانبا مكاريوس، كنت أسافر من الفيوم خصيصًا لكي أري البابا شنودة الثالث، ولو عن بُعد، وكنت أحسب نفسي محظوظًا عندما أسلم عليه، وبالأكثر عندما أتناول من يده، وكنت أقف مبهورًا بشخصيته وهو يتكلم، وكنت أحسد الذين يحيون بالقرب منه والذين يرونه كثيرًا، أحببت فيه الراهب مثلما أحببت فيه الكاتب والواعظ غير التقليدي.

ولفت الانبا مكاريوس، إليه يرجع الفضل في محبتي للأدب والقصص، فلما كبرت وأصدرت كتبًا في الأدب القبطي، أهديته نسخة، وبعد أن قرأه جاء إليّ في مكتبي (عندما كنت سكرتيرًا مع قداسته)، وناقشني فيما كتبت! وعندما أبدى إعجابه بأسلوبي في الكتابة، كان ذلك بالنسبة لي أعظم تكريم وصلني وأعظم وسام نلته، لا سيما وهو صادر عن أديب وشاعر.

عندما زرته مع الراحل الانبا أرسانيوس ومعنا بعض من الآباء الأساقفة، وكانت المرة الأخيرة التي رأيناه فيها، كان نائمًا على السرير في أيامه الأخيرة، وكان المرض قد ألحّ عليه وتملّك من جسده الواهن، ومع ذلك فقد كان في كامل لياقته الذهنية، تحاور معنا وسألنا في أمور محددة في إيبارشياتنا، وكان لطيفًا مداعبًا كعادته.

وعندما سمعت بنياحته كنت على وشك دخول كنيسة مار جرجس بسبورتنج لألقي محاضرة هناك، فقد اتصلوا بي من المقر البابوي وطلبوا إليّ العودة سريعًا، فقد فارق البابا شنودة عالمنا الفاني، ولما دخلت من الباب الخلفي كانت الكاتدرائية تعجّ بالناس الذين يصرخون إلى الله أن يقوم البابا من الموت! وفي الجلسة الأولى للمجمع المقدس لمناقشة ترتيبات الجنازة بكى الانبا باخوميوس، وبكى المعلم إبراهيم عياد عندما كان يقول لحن «إك ازماروؤوت» دون أن يتضمن ولأول مرة اسم البابا شنودة، وكنا في ذهول غير مصدقين أننا نجتمع في غياب «البابا شنودة» وكنا نشعر بُيتم شديد آنذاك.

ورغم أنه رحل عن عالمنا إلّا انه ما يزال ملء الاسماع، ولا تغيب صورته، وما يزال الكثير من كتاباته لم تُنشَر بعد، وسيظل علامة فارقة في تاريخ الكنيسة، وسيظل مرجعًا هامًّا في اللاهوت والتعليم بشكل عام، وسيظل الكثيرون جدًا يفخرون بأنهم تتلمذوا عليه.

واختتم الانبا مكاريوس حديثه موجها اياه للراحل البابا شنوده الثالث، قائلا: مكانتك في قلوبنا كما هي بل تزداد، صلِّ لأجل خليفتك قداسة البابا الأنبا تواضروس ليكمل المسيرة، ويحقق كل ما أملت أن تحققه في حياتك«.