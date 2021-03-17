شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر مساء اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع سعر الذهب فى مصر مساء اليوم الاربعاء 17 مارس 2021 عن سعره فى بداية التعاملات الصباحية، حيث خسر سعر الذهب نحو 3 جنيهات فى سعر الذهب عيار 24، 21، 18، بينما خسرت أوقية الذهب عيار 24 نحو 76.09 جنيه وذلك تزامنا مع الانخفاض فى سعر الذهب عالميا خلال التعاملات فى البورصات العالمية وسط حالة من الترقب لقرارات البنك الفيدرالى الامريكى التى ستصدر مساء اليوم .

وكان سعر الذهب عيار 21 جرام الأكثر تداولا فى مصر حيث حقق ارتفاعا فى بداية التعاملات اليوم عن سعر الذهب فى إغلاق الثلاثاء، محققا زيادة قدرها 2 جنيه ليعاود خسارة 3 جنيهات فى نهاية التعاملات .

" المصرى اليوم " ترصد سعر الذهب فى مصر مساء اليوم الاربعاء 17 مارس 2021



1 - سعر الذهب عيار 24 قيراط 872.76 جنيه 55.55 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط 800.03 جنيه 50.92 $

3 - سعر الذهب عيار 21 قيراط 763.67 جنيه 48.61 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط 654.57 جنيه 41.67 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط 509.11 جنيه 32.41 $

6 - سعر الذهب عيار 12 قيراط 436.38 جنيه 27.78 $

7 - سعر الذهب عيار 10 قيراط 363.65 جنيه 23.15 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط) 6,109.34جنيه 388.88 $

9 - سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,145.97 جنيه 1,727.92$

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط) 87,276.32 جنيه 5,555.39 $

11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 872,763.19 جنيه 55,553.92 $

أسعار الذهب فى مصر بداية التعاملات اليوم الاربعاء 17 مارس 2021

1 - سعر الذهب عيار 24 قيراط 875.91 جنيه 55.82 $

2 - سعر الذهب عيار 22 قيراط 802.92 جنيه 51.17 $

3 - سعر الذهب عيار 21 قيراط 766.42 جنيه 48.84 $

4 - سعر الذهب عيار 18 قيراط 656.93 جنيه 41.87 $

5 - سعر الذهب عيار 14 قيراط 510.95 جنيه 32.56 $

6 - سعر الذهب عيار 12 قيراط 437.96 جنيه 27.91 $

7 - سعر الذهب عيار 10 قيراط 364.96 جنيه 23.26 $

8 - سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,131.39 جنيه 390.75 $

9 - سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,243.94 جنيه 1,736.24 $

10 - سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 87,591.30 جنيه 5,582.16 $

11 - سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 875,913.00 جنيه 55,821.57 $

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