شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 372 كجم أغذية وإعلاق 14 منشأة غير مرخصة في الغردقة ورأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة حملة رقابية، اليوم الاربعاء على المطاعم ومنافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة إستعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

أسفرت الحملة عن إعدام 372 كجم أغذية متنوعة و7 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 123عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأشرفت على الحملة نيرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، وأحمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية، وشارك في الحملة مراقبو الأغذية بجميع الإدارات الصحية.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، اليوم، الأربعاء، إن الحملة استهدفت 96 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 372 كيلو أغذية متنوعة و7 لترات عصائر.

وتم تحرير 78 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتنفيذ غلق إداري لـ14 منشأة برأس غارب والغردقة لعدم وجود تراخيص وعدم توافر الاشتراطات الصحية، إلى جانب سحب 123 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.