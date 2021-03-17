شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات المؤتمر الطبي للأطفال في جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر طب الأطفال والذي تستضيفه جامعة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة على أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش أهم وأحدث ما توصلت اليه العلوم على مستوى العالم وذلك بحضور نخبة من أساتذة طب الأطفال من الجامعات المختلفة داخل وخارج مصر والذي بدوره يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين الأطباء كبارهم وصغارهم، ويأتي ذلك في إطار تبادل الخبرات الطبية في هذا التخصص الدقيق بين كبار الأطباء وشباب الأطباء.

واضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب انه لا شك أن هذا المؤتمر قد حظي بأعلى درجات التنظيم ضمن فريق متخصص وأحدث طرق لعرض المعلومات بطريقة فعالة جذابة ومما يزيد المؤتمر تميزََا هو ورش العمل المُلحقة به والتي ما هي إلا خلاصة خبرات الأطباء الكبار في تخصص طب الأطفال ونقلها إلى شباب الأطباء.

واشار الدكتور بهاء الهوري رئيس قسم الاطفال ومقرر المؤتمر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للواجهة فيروس كورونا والتي تتبعها الدولة والتي يتمثل بعضها في الآتي كالتباعد الاجتماعي بين الحضور بمسافة لا تقل عن 1 متر بين مقاعد الحضور أو في الطرقات وداخل الفندق وكذلك ارتداء الكمامات والاقنعة الراقية طوال فترة المؤتمر فضلا عن استخدام المطهرات المختلفة والكحول بطريقة مستمرة وكذلك توافر أجهزة قياس درجات الحرارة وذلك بطريقة مستمرة ودورية أيضََا طوال فترة المؤتمر داخل الفندق.

واضاف تم تنفيذ المعلومات الواردة إلينا من الجهات المختصة بتنظيم المؤتمرات على مستوى الجمهورية والتي تتعلق بالأحداث الراهنة لفيروس كورونا المستجد حيث تم تقسيم الحضور إلى ثلاث مجموعات بحيث يتثني لكل مجموعة الحضور يوم واحد فقط في الفندق بينما يمكنها متابعة أحداث المؤتمر عن طريق البث الحي على محركات البحث المختلفة.