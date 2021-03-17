شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «قومي حقوق الإنسان»: بيان الـ31 دولة عن مصر «يضع السم في العسل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، البيان الصادر من عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال سلام في تصريحات صحفية، ٣١ دولة أطلقت العنان من منصة الامم المتحدة لنقد حالة حقوق الانسان في مصر، ولا غرابة أن تلك الدول هي نفسها التي اختلقت ذرائع دمرت بها كل من العراق الذي فقداكثر من مليون شهيد وسوريا ربع مليون شهيد وليبيا الاف الشهداء واليمن الحزين تشريد وفقر وجوع وقتل ودمار وتحت نفس المسمى«حقوق الانسان».

واضاف سلام «الاتخجلون وأنتم تكتبون تقريركم ضد دولة تحافظ على أمنها وتاريخها وتعيد بناء وطن كاد أن تلتقمه أفواه تجار الدم وتمزقه الجماعات التي تدعي حمل لواء الاسلام فأرادت أن تشعل الأخضر واليابس.

وتابع «الا تخجلون وأنتم لم توجهوا يوما إدانة لقتل الأطفال الفلسطينين بدم بارد واستيلاء المستوطنين على أراضي المستضعفين من الاسر وإقامة المستوطنات وحبس واعتقال الالاف والزج بهم في السجون.

وواصل سلام «أين كانت ضمائركم وأنتم تدمرون أفغانستان ومسلمي الروهينجا يحرقون أحياء ويهجروا وهل كانت حقوق الإنسان في إجازة وأنتم ترون شباب مصر يذبحون في ليبيا وسيناء وتجار الدم يمولون الجماعات الإرهابية ضد مصر جيشا وشعبا، مستطردا الاتخجلون وأنتم تحتكرون الامصال لشعوبكم ضد الجائحة وتتركون الشعوب الفقيرة فريسة الوباء اللعين.

وتساءل سلام«أين كانت ضمائركم وأنتم في ذروة الجائحة وأنتم تطلقون أشنع حملات التميز ضد المهاجرين وتطلبون عودتهم لبلادهم.

وقال سلام «نحن نعرف أننا لسنا بلدا وصل إلى حد الكمال في حقوق الانسان ولكن أيضا أنتم جميعا لم تصلوا وكل منكم عنده ماخذ ليست قليلة في هذا الملف يطول الحديث لتفنيدها، مضيفا» نحن نبني وطننا ولامكان بيننا لقاتل أو مخادع أو من يثير الفتن.

واختتم سلام تصريحاته قائلا «من يريد أن ينتقد ليبني أو يعدل مسار أو يضيف فأهلا به ومعه كل حرية التعبير، ولكن من يريد ان يستخدم هذه الحرية للفتن والتحريض ووضع السم في العسل تحت عنوان حقوق الانسان فليس له مكان بيننا وهو يعرف مكانه جيدا دون ادعاء بطولات وعنتريات.

واعتبر أن ماتشهده مصر في كل الملفات التي تخص حياة المواطن غير مسبوق منذ عقود كنا شهداء عليها، وقال فلندع القافلة تسير نحو البناء والتعمير والتقدم وبناء جيش مصر ليصبح اقوى جيوش المنطقة لتصبح مصر قوية مرهوبة، أفضل من أن تكون ضعيفة محبوبة، وأن كان كانت الاستراتيجية السياسية التي أراها ولايستطيع احد انكارها هي ان تكون «قوية محبوبة»..اقول لكم أهل مصر ادرى بشعابها وبيانكم مردود عليه بعشرة أضعافه لو أردتم وداروا حمرة الخجل لو كان قد تبقى في وجوهكم دماء.