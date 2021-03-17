شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية لأمراض القلب والباطنة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية عناية المرضى بغرب أسوان بالتعاون مع مبادرة ( انقذ حياة ) بالكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة بمستشفى القصر العيني بالقاهرة قافلة طبية مجانية بأسوان، لمرضى القلب والباطنة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية غرب اسوان برئاسة مصطفى حزين.

وقامت القافلة بالفحص الإكلينيكي ورسم القلب وتحاليل السكر والضغط وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات الغير مقتدرة إلى القاهره بالمجان وذلك تحت إشراف الدكتور شريف مختار، أستاذ أمراض القلب ورئيس مجلس إدارة الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة.