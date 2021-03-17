شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. محافظ كفرالشيخ يتفقد قري الخريجين بمطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عدداً من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومعاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، المحطة الشمالية، والتي تعمل على تغذية قري الخريجين، وبر بحري حتي البرلس، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأعمال الإنشائية الجارية بمحطة المعالجة زغلول بالجزيرة الخضراء، حيث تم تسليم محطة خان الجني للشركة المنفذة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المشروعات ومنها«إنشاء مجمع خدمي ليضم»وحدة تضامن إجتماعي، ومكتبي بريد وتأمينات، وشهر عقاري، وماكينات صرف ATM، فضلاً عن إنشاء مجزر آلي، ومركز شباب، وكذا توسعة وتطوير مدرسة التعلية الأساسي، والوحدة البيطرية، تحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، وشبكة المياه، ورفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، ومد خطوطط الغاز الطبيعي، وخطوط الإتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة التحول الرقمى.