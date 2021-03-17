شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحمل طفلًا ليشاركه وضع حجر أساس مدرسة في مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حمل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، طفلا ليشاركه وضع حجر أساس مدرسة أبوبدوي بمطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومعاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، نقطة الإسعاف، واستمع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، موجهاً بتلبية كافة احتياجاتهم.

وفي سياقٍ متصل، ناقش محافظ كفرالشيخ، خطة إنشاء وتطوير كافة المنشآت الخدمية بالقرية والتي جاءت ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

محافظ كفرالشيخ يحمل طفل ليضع معه حجر الأساس لمدرسه