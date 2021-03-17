شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 49 رحلة دولية تقل على متنهم 5082 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران، غدا الخميس، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5082 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير غداً 49 رحلة جوية بمعدل 29 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الجزائر، الدوحة، أبوظبى، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، اسطنبول، دبى، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج" بالإضافة إلى 15 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم"، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5082 راكبا.