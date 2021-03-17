شكرا لقرائتكم خبر عن #اتعلمت_من_رئيسى_السيسى.. مغردون يتفاعلون مع الهاشتاج: مصلحة الوطن وعفة اللسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز هاشتاج "اتعلمت من رئيسى السيسى"، بين الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى مصر، حيث حرص من خلاله المغردون على سرد ما تعلموه من صفات حميدة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كيث ذكروا عبر الهاشتاج أبرز الصفات التى يتحلى بها الرئيس السيسى، وكانت سببًا فى محبة الشعب له والاقتداء به أيضًا.





وتنوعت التغريدات من خلال الهاشتاج، حيث قال حساب باسم أبو محمد: "اتعلمت من رئيسى السيسى، أن مصلحة الوطن أهم من المصلحة الشخصية"، فيما قالت سناء محمد: "اتعلمت من الريس إنى ما اسبش حقى بس أخده فى الوقت اللى أنا عايزاه، مش اللى عدوى عايزه، يعنى أقلب قوانين اللعبة لصالحى وأنى أخلى عدوى يجى مذلول ويترجى إنه يقعد معايا".





وقالت هند: "تعلمنا أن هناك رجالا سلاحهم العقل، وضربتهم القاضية الصمت، تعلمنا القتال بشرف حتى وإن كان عدونا فى غاية الغدر والخيانة"، بينما قالت شيماء: "اتعلمت من السيسى، إن كل شيء بوقته وبهدوء، وإن الشغل الكتير والأمل بالله هو أهم خطوة فى تحقيق الأهداف، اتعلمت منه إن السفيه مهما يحاول يوقعنى استحالة هيقدر، لأنى متعلقة برب الكون وليس ببشر".





كما شاركت نوال حمزة عبر الهاشتاج، وقالت: "اتعلمت من رئيسى السيسى، احنا نايمين ورئيسنا نشيط من الفجر، الوقت عنده من ذهب"، فيما قال عاصم موسى: "اتعلمت من رئيسى السيسى إن الدول العربية الشقيقة خط أحمر لأى رئيس يذله عقله لمحاولة الاعتداء عليها"، وقال آخر: "اتعلمت من رئيسى السيسى الأدب والحلم وعفة اللسان والعمل المتفانى".





فيما قال محمد عبد الباسط: "اتعلمت من رئيسى السيسى، أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين ومحاربة قوى الشر"، فيما قال محمد الديسطى: "اتعلمت من رئيسى السيسى، الصدق والإخلاص فى العمل وجبر الخواطر".















