شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الإحلال والتجديد": يجب أن يمر 3 سنوات على ملكية السيارة لتستفيد بالمبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لصندوق الإحلال والتجديد بوزارة المالية، أنه فيما يخص السيارات الملاكى فلا بد أن يمر على ملكيتها 3 سنوات على الأقل من أجل الموافقة على إحلالها، مشيرا إلى أن تلك النقطة هي نقطة نظام، وتغلق الباب أمام كل من أراد التلاعب للحصول على سيارة جديدة، وفي حال وجود أى بدائل أو تعديلات سيتم إخطار المواطنين بها على الفور.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "المبادرة مستمرة لسنوات قادمة، ووفقا للسنة التي يتم التقدم بها، لا بد أن يمر على السيارة التي تستحق الإحلال 20 عاما، ولا بد أن يكون في السيارة رخصة سارية بمعنى أنها تعمل والرخصة تحمل بيانات مالكها وليس مالك آخر غيره، ووقت التقدم يثبت في الرخصة اسم المالك".

وقال: "هناك 59 ألف مواطن دخلوا على الموقع بينهم من سجل طلب بالإحلال، وذلك منذ شهر يناير السابق، والتحديث على الموقع تم في شهر مارس الجاري، وطبقا للآلية يجب التأكيد على أن مرور 3 سنوات على ملكية السيارة التي يرغب مالكها في إحلالها شرط رئيسي، بمعنى أنه إذا تم تحويل الملكية قبل تلك المدة فلا نعتبر أنه مر على ملكيتها 3 سنوات".